Об этом сообщает официальный youtube канал CBS News.

По словам Кирби, если потребуется, то президент США Джо Байден может провести ликвидацию любой террористической группировки.

"Этот удар продемонстрировал, насколько серьезны у нас возможности, насколько серьезно мы готовы защищать наши интересы. Если мы снова заметим угрозу Америке со стороны "Аль-Каиды" или любой террористической группировки, президент оставляет за собой право принять подобные меры снова", – заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби также отметил, что терроризм представляет угрозу не только американцам, но и другим странам.

2 августа стало известно, что Соединенные Штаты провели в Афганистане успешную антитеррористическую операцию с применением боевого беспилотника, ликвидировав лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

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