США после ликвидации лидера "Аль-Каиды" готовы уничтожить террористов в других странах
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Белый дом после ликвидации лидера "Аль-Каиды" готов ударить по террористам в других странах
Об этом сообщает официальный youtube канал CBS News.
По словам Кирби, если потребуется, то президент США Джо Байден может провести ликвидацию любой террористической группировки.
"Этот удар продемонстрировал, насколько серьезны у нас возможности, насколько серьезно мы готовы защищать наши интересы. Если мы снова заметим угрозу Америке со стороны "Аль-Каиды" или любой террористической группировки, президент оставляет за собой право принять подобные меры снова", – заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Кирби также отметил, что терроризм представляет угрозу не только американцам, но и другим странам.
- 2 августа стало известно, что Соединенные Штаты провели в Афганистане успешную антитеррористическую операцию с применением боевого беспилотника, ликвидировав лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.
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