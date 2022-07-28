Об этом говорится в интервью чиновника Министерства юстиции США Илая Розенбаума и ведущего прокурора отдела Министерства юстиции США по привлечению к ответственности за военные преступления Кристиана Левеско Голоса Америки .

Как отмечает медиа, в июне генеральный прокурор США Меррик Гарленд обратился к Розенбауму, которого называют "охотником нацистов", чтобы тот координировал расследование Минюста США зверств в Украине, вызванных вторжением России. Илай Розенбаум 37 лет работает в Минюсте США. За это время он помог лишить гражданства более ста нацистов, подозреваемых в военных преступлениях.

"По сути, эта новая миссия является продолжением той, в которой я имел честь участвовать в течение более 35 лет в Министерстве юстиции: выявление, расследование и судебное преследование лиц, участвовавших в жестоких преступлениях и других серьезных правонарушениях, работа, которая всегда направлена на обеспечение определенной степени справедливости от имени жертв", – указал Розенбаум.

Многолетняя работа в отделе специального обвинения в сфере прав человека американского Минюста подготовила Розенбаума к расследованию дел о нарушителях прав человека и военных преступниках.

"Похоже, что вся проделанная нами работа подготовила нас к этому моменту. Мы имеем большой опыт в сфере международного уголовного права. Огромный опыт фактического доказывания в судах причастности подсудимых к участию в преступлениях. Только два года назад я выступал на суде по делу о нацистах" , – сказал Илай Розенбаум.

По словам Левеско, Министерство юстиции США тесно сотрудничает с Украиной, в частности оказывает помощь в расследованиях и судебных преследованиях.

"Мы также получаем помощь в собственной следственной работе. Мы пытаемся помогать и через подразделение защиты прав человека и специального уголовного преследования, которое входит в криминальный отдел Министерства юстиции", - сказал Левеск.

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас после ракетного удара войск России по Виннице заявил, что преступления РФ будут расследованы , а виновные будут привлечены к ответственности.

Организация Объединенных Наций создаст команду экспертов для помощи Украине в расследовании сексуального насилия кафиров во время войны.

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