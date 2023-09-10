США поражены прогрессом Украины в контрнаступлении, - Виктория Нуланд

Об этом исполняющая обязанности заместителя Госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила в ходе ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

Она отметила, что США поражены достигнутым прогрессом, особенно на юге. Мощную оборону на оккупированном юге Украины, которую Россия выстроила в течение месяцев, можно преодолеть при тесном сотрудничестве между правительствами США и Украины.

"Оборона, которую создала Россия, является самой большой за последние 100 лет. Нам нужно понять, что нужно Украине, чтобы очистить эти обороны, и мы не можем этого сделать, пока Украина не столкнется с обороной. Когда мы были здесь, мы хорошо понимали, что нам нужно. Поэтому мы пытаемся тесно сотрудничать с украинским правительством, предоставляя оборудование для механизированного разминирования, дальнобойную артиллерию и другие средства», – сказала Нуланд.

Американская дипломатка отметила, что США объясняли всем партнерам в Европе, Азии и Африке, какие негативные последствия будут для глобальной безопасности, если Украина не выиграет эту войну.

"Если Украина не победит, если Путин добьется успеха, этот тип зла нормализуется во всем мире. Украина стоит на правильной стороне демократии и нуждается в нашей поддержке", – заявила она.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврийском направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТрО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось , что всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех вблизи Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокри Ялы в Донецкой области.

Украинские силы продвинулись севернее Работиного на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Работино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

8 сентября в ISW подтвердили успехи Сил обороны под Бахмутом и в районе Вербового в Запорожье. В тот же день стало известно , что украинские защитники имеют успех в районе южнее Работиного.

По состоянию на 10 сентября 2023 года украинское контрнаступление на юге продолжается, Силы обороны продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении. За последнее время ВСУ удалось освободить еще 1,5 кв. км территории.