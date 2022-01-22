США попросили Россию не публиковать текст ответа на ультиматум Кремля, - Washington Post
США обратились в РФ с просьбой не публиковать текст письменного ответа на требования о гарантиях безопасности
Об этом сообщает The Washington Post.
По словам неназванного чиновника Госдепартамента США, Кремль может не удовлетворить эту просьбу и опубликовать документ вопреки желанию Белого дома.
В документ, который в эти выходные обсуждается в Вашингтоне, а в понедельник станет предметом обсуждения США со странами ЕС, будут включены встречные американские предложения по безопасности, в том числе перечисленные сферы, где возможен диалог. Представитель Госдепа подтвердил, что документ содержит отказ от российских требований приостановить расширение НАТО и не принимать в Альянс Украину.
Предполагается, что документ будет адресован лично президенту России Владимиру Путину.
- Напомним, 21 января в Женеве состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова по поводу кризиса вокруг Украины и "гарантий безопасности", которые Москва требует от Запада.
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