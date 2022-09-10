США пополнит арсеналы более чем на $1 млрд, взамен оружия, предоставленного Украине

Об этом сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Билл Лаплант.

Речь идет о около 352 млн долларов на замену ракет Javelin, 624 млн долларов на замену ракет Stinger и 33 млн долларов на замену систем HIMARS.

В настоящее время выполняются контракты на сумму еще 1,2 миллиарда долларов на оборудование, обещанное Украине в рамках USAI (Инициативы содействия безопасности Украины, Ukraine Security Assistance Initiative), в том числе 155-мм боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы Switchblade, радиолокационные системы и тактические машины.

Лаплант сказал, что он встретится 28 сентября с национальными директорами по вооружениям, чтобы обсудить, как глобальная оборонно-промышленная база может продолжать поддерживать Украину как сейчас, так и в будущем. По его словам, в повестке дня – разработка глобальной картины цепочки поставок.

Напомним, 8 сентября Ллойд Остин на встрече в Рамштайне заявил , что США уже предоставили Украине 0,5 млн снарядов, но нужно больше артиллерии и боеприпасов.

Также он сообщил , что Соединенные штаты Америки выделят Украине новый пакет "военной помощи" на сумму $675 млн. Впоследствии Пентагон уточнил перечень поступившего оружия.

Кроме того, Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который объявил о предоставлении еще более $2 млрд помощи Украине и другим странам, которым угрожает Россия.

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