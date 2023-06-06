США пообещали "в ближайшие дни и недели" дополнительные пакеты поддержки Украины
Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время объявить новые пакеты безопасности для Украины, чтобы обеспечивать успех на поле боя
Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает The Guardian.
"Я гарантирую вам, что в ближайшие дни и недели вы увидите дополнительные пакеты поддержки безопасности. Мы будем продолжать обеспечивать успех Украины на поле боя, как сказал президент Байден", - заявил Кирби.
- Напомним, США 31 мая объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 300 миллионов долларов. Новый транш включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые средства и боеприпасы, в частности для стрелкового оружия.
- 1 июня американская компания Global Military Products получила от минобороны США контракт более чем на 118 млн долларов на покупку и поставку зенитных самоходных установок Gepard для Украины.
- 5 июня стало известно, что США работают над выделением Украине дополнительных $37 млн на кибербезопасность.
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