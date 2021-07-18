США пообещали продолжить оказывать помощь Украине
В посольстве США в Украине пообещали продолжить оказывать помощь Украине по прибытии 2 млн доз вакцины от коронавируса Moderna
Об этом сообщает посольство США в Украине в facebook.
Дипломаты заявили, что рады объявить о прибытии 2 млн доз вакцины Moderna в Украину.
"Раде объявить о прибытии 2000040 доз вакцин от COVID-19 производства американской компании Moderna, предоставленных Украине через механизм COVAX. Соединенные Штаты будут продолжать оказывать помощь Украине и делать все возможное, чтобы построить мир, который будет более безопасным и более защищенным от угрозы инфекционных болезней ", - заявили в посольстве.
- Напомним, 18 июля в Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna от коронавируса Covid-19 , переданные Соединенными Штатами Америки по инициативе COVAX.
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