США пообещали продолжить оказывать помощь Украине

Об этом сообщает посольство США в Украине в facebook.

Дипломаты заявили, что рады объявить о прибытии 2 млн доз вакцины Moderna в Украину.

"Раде объявить о прибытии 2000040 доз вакцин от COVID-19 производства американской компании Moderna, предоставленных Украине через механизм COVAX. Соединенные Штаты будут продолжать оказывать помощь Украине и делать все возможное, чтобы построить мир, который будет более безопасным и более защищенным от угрозы инфекционных болезней ", - заявили в посольстве.

Напомним, 18 июля в Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna от коронавируса Covid-19 , переданные Соединенными Штатами Америки по инициативе COVAX.

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