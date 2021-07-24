США пообещали назначить посла в Украине в ближайшее время
В несколько ближайших недель будет назначен посол США в Украине
Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент, сообщает Суспильне .
По его словам, Белый дом выберет кандидатуру посла США в Украине в ближайшие недели.
"Мы сейчас в процессе отбора посла Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину", - сказал Кент.
Он добавил, что в Украине традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике. В ближайшее время Белый дом объявит кандидата, которого должен будет одобрить Сенат.
- 21 июля сообщалось, что Соединенные Штаты близки к тому, чтобы выбрать кандидата на роль посла в Украине .
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