США пообещали назначить посла в Украине в ближайшее время

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент, сообщает Суспильне .

По его словам, Белый дом выберет кандидатуру посла США в Украине в ближайшие недели.

"Мы сейчас в процессе отбора посла Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину", - сказал Кент.

Он добавил, что в Украине традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике. В ближайшее время Белый дом объявит кандидата, которого должен будет одобрить Сенат.

21 июля сообщалось, что Соединенные Штаты близки к тому, чтобы выбрать кандидата на роль посла в Украине .

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