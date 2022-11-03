США пообещали гарантии безопасности для союзников из-за запусков баллистических ракет КНДР
В Америке осудили запуски Северной Кореи баллистических ракет рядом с Южной Кореей, поэтому обещают применить необходимые инструменты для обеспечения безопасности союзников на фоне ракетно-ядерных угроз Пхеньяна
Об этом заявил во время телефонного разговора с главой МИД Республики Корея госсекретарь США Энтони Блинкен, говорится на сайте Госдепартамента США.
Так, госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Пак совместно осудили и "выразили глубокую обеспокоенность в связи с запуском баллистических ракет КНДР, включая опрометчиво и опасно упавшую вблизи береговой линии Южной Кореи".
Они также осудили откровенное игнорирование Пхеньяна резолюций Совбеза ООН и "глубокое дестабилизирующее влияние" на регион со стороны Северной Кореи.
"Госсекретарь (Блинкен, - ред.) подчеркнул, что США будут принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности своих союзников и продолжат усилия, чтобы ограничить способность КНДР развивать свои незаконные программы по созданию баллистических ракет и оружия массового уничтожения", - говорится в документе.
- 10 октября в КНДР заявили, что осуществляли запуски ракет для имитации ядерного удара по Южной Корее.
- В пятницу, 14 октября, КНДР запустила баллистическую ракету и подняла военные самолеты у укрепленной границы Южной Кореи. Запуск был осуществлен из района Сунана вблизи столицы Северной Кореи Пхеньяна. Ракета пролетела около 700 км на высоте 50 км и со скоростью 6 махов, после чего упала в море.
- 23 октября стало известно, что Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как судно КНДР пересекло морскую линию разграничения. На это КНДР выпустила 10 снарядов из реактивных систем залпового огня.
- Затем США, Япония и Южная Корея предупредили о беспрецедентном масштабе ответа в случае применения КНДР ядерного оружия.
- А 31 октября Северная Корея назвала военные учения США и Южной Кореи провокацией, которая может привести к "более мощным дальнейшим мерам" со стороны Пхеньяна. КНДР требует от США и Южной Кореи прекратить военные учения.
- 2 ноября Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря во время совместных воздушных учений США и Южной Кореи. А 3 ноября КНДР в очередной раз произвела запуск баллистической ракеты неустановленного типа в направлении Восточного моря, уже пролетевшей над территорией Японии.
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