Об этом заявил во время телефонного разговора с главой МИД Республики Корея госсекретарь США Энтони Блинкен, говорится на сайте Госдепартамента США.

Так, госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Пак совместно осудили и "выразили глубокую обеспокоенность в связи с запуском баллистических ракет КНДР, включая опрометчиво и опасно упавшую вблизи береговой линии Южной Кореи".

Они также осудили откровенное игнорирование Пхеньяна резолюций Совбеза ООН и "глубокое дестабилизирующее влияние" на регион со стороны Северной Кореи.

"Госсекретарь (Блинкен, - ред.) подчеркнул, что США будут принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности своих союзников и продолжат усилия, чтобы ограничить способность КНДР развивать свои незаконные программы по созданию баллистических ракет и оружия массового уничтожения", - говорится в документе.

10 октября в КНДР заявили, что осуществляли запуски ракет для имитации ядерного удара по Южной Корее.

В пятницу, 14 октября, КНДР запустила баллистическую ракету и подняла военные самолеты у укрепленной границы Южной Кореи. Запуск был осуществлен из района Сунана вблизи столицы Северной Кореи Пхеньяна. Ракета пролетела около 700 км на высоте 50 км и со скоростью 6 махов, после чего упала в море.

23 октября стало известно, что Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как судно КНДР пересекло морскую линию разграничения. На это КНДР выпустила 10 снарядов из реактивных систем залпового огня.

Затем США, Япония и Южная Корея предупредили о беспрецедентном масштабе ответа в случае применения КНДР ядерного оружия.

А 31 октября Северная Корея назвала военные учения США и Южной Кореи провокацией, которая может привести к "более мощным дальнейшим мерам" со стороны Пхеньяна. КНДР требует от США и Южной Кореи прекратить военные учения.

2 ноября Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря во время совместных воздушных учений США и Южной Кореи. А 3 ноября КНДР в очередной раз произвела запуск баллистической ракеты неустановленного типа в направлении Восточного моря, уже пролетевшей над территорией Японии.

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