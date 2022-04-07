США поможет ввезти в Украину тысячи интернет-терминалов SpaceX

Об этом сообщают в CNN.



Агентство США по международному развитию объявило о поставках правительству Украины 5 тысяч терминалов Starlink в рамках государственно-частного партнерства с американским производителем аэрокосмической техники SpaceX. Устройства должно получить правительство Украины, которое уже будет отправлять их в места, где это наиболее необходимо.



"Спутниковые терминалы Starlink обеспечат безлимитную и беспрепятственную передачу данных с любой точки Украины. Терминалы позволят государственным чиновникам и критически важным поставщикам услуг для граждан продолжать общаться внутри Украины и с внешним миром, даже если жестокая агрессия Путина прервет инфраструктуру оптоволоконной связи. Украины", – говорится в сообщении.

Компания Илона Маска построит на Украине наземную станцию спутникового интернета Starlink после победы в войне с Россией.