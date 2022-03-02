США помогут восстановить украинскую инфраструктуру после войны, – Кубраков
Соединенные Штаты готовы максимально помогать в процессе восстановления украинской инфраструктуры после завершения войны и деоккупации украинских территорий
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"Провели важные переговоры с министром транспорта США Питером Буттиджеджем по поводу системных мер поддержки Украины в борьбе с агрессором... В разговоре Пит Буттиджедж подтвердил, что США готовы максимально помогать в процессе восстановления украинской инфраструктуры после завершения войны и деоккупации украинских территорий", – говорится в сообщении.
Сегодня инфраструктуру Украины целенаправленно уничтожают. Речь идет о десятках мостов, сотнях километров дорог и железных дорог, гражданских и военных аэропортах. Кроме того, оккупанты также начали стрелять по украинским портам.
В фокусе разговора также были поставки Украине летального вооружения, медицинских средств и гуманитарной помощи. Такие поставки будут увеличиваться, и для этого прорабатываются новые маршруты поставки из США через европейские страны в Украину.
"В очень короткое время нам удалось договориться с западными соседями о максимальном упрощении процедур прохода грузовиков и поездов через границы в Украину. Однако нужно понимать, что помощь наших партнеров сейчас оказывается в очень опасных условиях", – подчеркнул министр.
- Напомним, Польша предложила ЕС выделить Украине €100 млрд на восстановление инфраструктуры.
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