США помогут восстановить украинскую инфраструктуру после войны, – Кубраков

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Провели важные переговоры с министром транспорта США Питером Буттиджеджем по поводу системных мер поддержки Украины в борьбе с агрессором... В разговоре Пит Буттиджедж подтвердил, что США готовы максимально помогать в процессе восстановления украинской инфраструктуры после завершения войны и деоккупации украинских территорий", – говорится в сообщении.

Сегодня инфраструктуру Украины целенаправленно уничтожают. Речь идет о десятках мостов, сотнях километров дорог и железных дорог, гражданских и военных аэропортах. Кроме того, оккупанты также начали стрелять по украинским портам.

В фокусе разговора также были поставки Украине летального вооружения, медицинских средств и гуманитарной помощи. Такие поставки будут увеличиваться, и для этого прорабатываются новые маршруты поставки из США через европейские страны в Украину.

"В очень короткое время нам удалось договориться с западными соседями о максимальном упрощении процедур прохода грузовиков и поездов через границы в Украину. Однако нужно понимать, что помощь наших партнеров сейчас оказывается в очень опасных условиях", – подчеркнул министр.

Напомним, Польша предложила ЕС выделить Украине €100 млрд на восстановление инфраструктуры.