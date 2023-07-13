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США помогут в разминировании территорий, где использовались кассетные снаряды, - Остин

13 июля, 2023 четверг
17:30
Война с Россией

Украина обязалась фиксировать места ударов кассетными снарядами, а США в дальнейшем в приоритетном порядке помогут их разминировать

Об этом в интервью CNN рассказал Глава Пентагона Ллойд Остин.

"Прежде всего, я думаю, мы должны помнить, что они (украинцы, – ред.) упорно борются, чтобы защитить свою суверенную территорию. Вы знаете, они не просят боеприпасы для вторжения в другую страну, как это сделали россияне, которые использовали кассетные боеприпасы с самого начала войны", – сказал Остин.

Он добавил, что украинцы "письменно" обязались обеспечить использование этих боеприпасов только в "надлежащих местах", а не в населенных пунктах.

"Они будут фиксировать места, где будут использовать кассетные снаряды, и они определят приоритетность усилий по разминированию. И мы поможем им это сделать, в тех местах, где они нам укажут", – сказал Остин.

Отвечая на вопрос, сколько времени потребуется США предоставить Украине кассетные бомбы, глава Пентагона сказал, что он хочет убедиться, что "Украина может оставаться успешной в своей борьбе", чтобы не "спекулировать, сколько времени это займет".

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

В тот же день США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов.

12 июля Зеленский прокомментировал предоставление кассетных боеприпасов от США и заявил, что Украине они нужны для защиты, а России – чтобы убивать мирное население.

13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский подтвердил получение Украиной кассетных боеприпасов от США. Также он отметил, что ВСУ пока не использовали их.

США
Ллойд Остин
оружие для Украины
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