США помогут Украине восстановить поврежденную в результате войны инфраструктуру
В Вашингтоне Украина и США подписали Совместное заявление о поддержании инфраструктурной устойчивости Украины и ее восстановлении из-за усиленного двустороннего сотрудничества
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины на своем сайте .
На сайте отметили, что заявление подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр транспорта США Пит Буттиджедж и министр торговли США Джина Раймондо. Она предполагает создание Совместной рабочей группы, которая будет помогать привлекать американские государственные институты, бизнес и экспертов в процесс восстановления инфраструктуры Украины.
"В настоящее время наш приоритет - "проекты выживания", которые позволят украинской экономике выстоять в условиях войны и вернуть нормальную жизнь на деоккупированные территории", - прокомментировал Александр Кубраков.
Он также отметил, что для эффективного привлечения бизнеса нужны новые быстрые инструменты для закупок, которые будут опираться не только на фактор цены, но и другие компетенции.
В настоящее время стороны договорились в ближайшее время провести первое заседание Совместной рабочей группы. Координировать его работу будут Министерство инфраструктуры Украины, министерство транспорта США и министерство торговли США.
Также в Министерстве инфраструктуры сообщили, что американские партнеры готовы поспособствовать восстановлению разрушенных мостов Украины. С начала полномасштабного вторжения было разрушено 322 моста. В настоящее время ремонтные работы ведутся уже на 47 из них. Также рядом с ними обустроено более 50 временных переправ.
- 19 октября представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил , что результаты выборов в США никак не повлияют на поддержку Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 38.4Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное