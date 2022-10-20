США помогут Украине восстановить поврежденную в результате войны инфраструктуру

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины на своем сайте .

На сайте отметили, что заявление подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр транспорта США Пит Буттиджедж и министр торговли США Джина Раймондо. Она предполагает создание Совместной рабочей группы, которая будет помогать привлекать американские государственные институты, бизнес и экспертов в процесс восстановления инфраструктуры Украины.

"В настоящее время наш приоритет - "проекты выживания", которые позволят украинской экономике выстоять в условиях войны и вернуть нормальную жизнь на деоккупированные территории", - прокомментировал Александр Кубраков.

Он также отметил, что для эффективного привлечения бизнеса нужны новые быстрые инструменты для закупок, которые будут опираться не только на фактор цены, но и другие компетенции.

В настоящее время стороны договорились в ближайшее время провести первое заседание Совместной рабочей группы. Координировать его работу будут Министерство инфраструктуры Украины, министерство транспорта США и министерство торговли США.

Также в Министерстве инфраструктуры сообщили, что американские партнеры готовы поспособствовать восстановлению разрушенных мостов Украины. С начала полномасштабного вторжения было разрушено 322 моста. В настоящее время ремонтные работы ведутся уже на 47 из них. Также рядом с ними обустроено более 50 временных переправ.

19 октября представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил , что результаты выборов в США никак не повлияют на поддержку Украины.