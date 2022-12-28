США помогут Украине сохранить работу энергосистемы в течение зимы, – посол Бринк
Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать Украину и помогут нашей стране сохранить энергосистему работоспособной в течение зимы
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджет Бринк.
"Мы поддерживаем Украину", – сказала она.
Посол заявила, что посольство в Киеве "гордится тем, что выполняет миссию госсекретаря, работая день и ночь с украинскими партнерами, чтобы помочь сохранить энергосистему работоспособной в течение зимы".
- 15 декабря США передали Киеву спецтехнику и генераторы котельных и станций теплоснабжения. По программе международной технической помощи USAID предоставил КП "Киевтеплоэнерго" на безвозмездной основе 4 экскаватора и более 130 генераторов.
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