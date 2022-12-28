Об этом сообщила посол США в Украине Бриджет Бринк.

"Мы поддерживаем Украину", – сказала она.

Посол заявила, что посольство в Киеве "гордится тем, что выполняет миссию госсекретаря, работая день и ночь с украинскими партнерами, чтобы помочь сохранить энергосистему работоспособной в течение зимы".

15 декабря США передали Киеву спецтехнику и генераторы котельных и станций теплоснабжения. По программе международной технической помощи USAID предоставил КП "Киевтеплоэнерго" на безвозмездной основе 4 экскаватора и более 130 генераторов.

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