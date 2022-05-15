США помогут Украине с экспортом продовольствия в Африку и Азию

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в твиттере.

Также Кулеба отметил, что в Украину уже идет оружие и другая военная помощь.

"Больше оружия и другой помощи на пути к Украине. Мы договорились тесно сотрудничать, чтобы экспортировать украинские пищевые продукты к потребителям в Африке и Азии. Благодарен секретарю Блинкену и США за их руководство и непреклонную поддержку", - написал он.

Напомним, оборонное ведомство США готово еще несколько недель поставлять помощь Украине из предыдущего пакета, поскольку до сих пор имеет нереализованный транш на $150 млн, утвержденный на прошлой неделе, а также еще $100 млн остатка.

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