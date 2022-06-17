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США помогут Украине пройти нынешний отопительный сезон, - министр энергетики

17 июня, 2022 пятница
23:47
Экономика

Министр энергетики Герман Галущенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк

Об этом сообщает Минэнергетики Украины.

Стороны обсудили укрепление сотрудничества Украины с американской компанией Westinghouse, в том числе увеличение поставок ядерного топлива, что позволит полностью отказаться от российских ядерных сборок на украинских АЭС, а также построение новых блоков по американской технологии.

Галущенко проинформировал о сокрушительном ущербе, который несет украинский энергосектор в результате действий оккупантов. В то же время, по его словам, украинская энергосистема имеет достаточный резерв не только для обеспечения внутреннего спроса на электроэнергию, но и для экспорта в страны Европы.

Бриджит Бринк отметила поддержку со стороны США в подготовке Украины к следующему отопительному сезону.

"Мы чувствуем вашу постоянную всестороннюю поддержку. Я искренне благодарен США, в частности, и за поддержку процесса синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E. Ваша поддержка дает нам уверенность, что мы преодолеем все сверхсложные вызовы", — подчеркнул Герман Галущенко.

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Новости
отопительный сезон
США
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