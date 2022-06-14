Об этом во вторник заявил президент США Джо Байден, передает "Европейская правда".

"Мы тесно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы вывезти 20 миллионов тонн застрявшего в Украине зерна на рынок для уменьшения глобальных цен на продовольствие", - подчеркнул президент США и добавил, что, по его мнению, зерно нельзя экспортировать по Черному морю, поскольку оно "будет взорвано в воде".

"Поэтому мы работаем над планом, чтобы вывезти его через другие страны по железной дороге. Но Украина имеет такую же систему железнодорожных дорог, как и Россия, где ширина колеи отличается от колеи в Европе, поэтому мы будем строить временные элеваторы на границе Украины с, в частности, Польшей, чтобы переправлять зерно из украинских вагонов в зернохранилища на (европейские) вагоны и дальше в океан", – добавил Байден.

Ранее замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник сообщил, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

13 июня стало известно, что первый корабль с украинским зерном прибыл в пункт назначения: 18 тыс. тонн украинской кукурузы доставили в Испанию по новому маршруту, из польского порта Свиноусте.

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