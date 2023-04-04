США получили разрешение Филиппин на использование четырех военных баз вблизи Тайваньского пролива
Правительство Филиппин разрешило Соединенным Штатам использовать свои четыре военные базы вблизи Тайваньского пролива в рамках совместных усилий по противодействию Китаю.
Об этом сообщает NHK со ссылкой на офис президента Филиппин.
Отмечают, что этот шаг был сделан после того, как США и Филиппины договорились в феврале о предоставлении американским вооруженным силам еще четырем военным объектам. Ранее США могли воспользоваться только пятью базами, определенными двусторонним соглашением.
Три из четырех новых локаций расположены вблизи Тайваньского пролива. Они включают в себя базы военно-морского флота и сухопутных войск, а также гражданский аэропорт на севере города Лусон. Четвертая база расположена на острове у южного побережья западной провинции Палаван, входящей в Южнокитайское море, где Китай в последние годы активизировал свою морскую деятельность.
В офисе президента Филиппин подчеркнули, что эти военные объекты "удобны и взаимовыгодны". Также официальные лица отметили, что эти базы будут использоваться для гуманитарных операций и операций по оказанию помощи в случае крушения.
Издание пишет, что расширение военного присутствия Соединенных Штатов на Филиппинах рассматривается как попытка обеих стран усилить сдерживание эскалации китайской военной деятельности в регионе. Однако ряд филиппинских лидеров не желают этого расширения из-за обеспокоенности вовлечением их страны в рознь между Китаем и США. Против размещения американских войск выступает, в частности, губернатор Кагаяна.
- 13 февраля корабль береговой охраны Китая направил лазер "военного класса" на часть экипажа филиппинского судна в спорных водах Южнокитайского моря.
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