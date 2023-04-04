США получили разрешение Филиппин на использование четырех военных баз вблизи Тайваньского пролива

Об этом сообщает NHK со ссылкой на офис президента Филиппин.

Отмечают, что этот шаг был сделан после того, как США и Филиппины договорились в феврале о предоставлении американским вооруженным силам еще четырем военным объектам. Ранее США могли воспользоваться только пятью базами, определенными двусторонним соглашением.

Три из четырех новых локаций расположены вблизи Тайваньского пролива. Они включают в себя базы военно-морского флота и сухопутных войск, а также гражданский аэропорт на севере города Лусон. Четвертая база расположена на острове у южного побережья западной провинции Палаван, входящей в Южнокитайское море, где Китай в последние годы активизировал свою морскую деятельность.

В офисе президента Филиппин подчеркнули, что эти военные объекты "удобны и взаимовыгодны". Также официальные лица отметили, что эти базы будут использоваться для гуманитарных операций и операций по оказанию помощи в случае крушения.

Издание пишет, что расширение военного присутствия Соединенных Штатов на Филиппинах рассматривается как попытка обеих стран усилить сдерживание эскалации китайской военной деятельности в регионе. Однако ряд филиппинских лидеров не желают этого расширения из-за обеспокоенности вовлечением их страны в рознь между Китаем и США. Против размещения американских войск выступает, в частности, губернатор Кагаяна.