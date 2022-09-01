США получили ордер на арест самолета российского ЛУКОЙЛА за $45 млн
США получили ордер на арест Boeing стоимостью 45 млн долларов, принадлежащий российской нефтяной компании "ЛУКОЙЛ"
Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Ордер выдал суд Южному округу штата Техас.
"Соединенные Штаты получили ордер на арест самолета Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО "ЛУКОЙЛ", российской транснациональной нефтегазовой корпорации со штаб-квартирой в Москве, Россия. Окружной суд США Южного округа Техаса санкционировал арест, считая вероятной причиной того, что самолет Boeing подлежал аресту из-за нарушения федерального закона", - говорится в сообщении.
Минюст отмечает, что основанием для ордера на арест самолета стало то, что он совершал рейсы в РФ и из нее "в нарушение введенных министерством торговли США санкций в отношении России".
В последний раз Boeing летал в США в марте 2019 года. Считается, что самолет находится в России и стоит около 45 миллионов долларов.
Также в ведомстве напомнили, что компания "ЛУКОЙЛ" находится под секторальными санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США с сентября 2014 года.
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