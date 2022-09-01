США получили ордер на арест самолета российского ЛУКОЙЛА за $45 млн

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Ордер выдал суд Южному округу штата Техас.

"Соединенные Штаты получили ордер на арест самолета Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО "ЛУКОЙЛ", российской транснациональной нефтегазовой корпорации со штаб-квартирой в Москве, Россия. Окружной суд США Южного округа Техаса санкционировал арест, считая вероятной причиной того, что самолет Boeing подлежал аресту из-за нарушения федерального закона", - говорится в сообщении.

Минюст отмечает, что основанием для ордера на арест самолета стало то, что он совершал рейсы в РФ и из нее "в нарушение введенных министерством торговли США санкций в отношении России".

В последний раз Boeing летал в США в марте 2019 года. Считается, что самолет находится в России и стоит около 45 миллионов долларов.

Также в ведомстве напомнили, что компания "ЛУКОЙЛ" находится под секторальными санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США с сентября 2014 года.

8 мая бывшего топ-менеджера российской нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Александра Субботина нашли мертвым в доме недалеко от Москвы, где проводились шаманские ритуалы.

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