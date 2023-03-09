США получили ордер на арест самолета, принадлежащего Роснефти
США получили ордер на арест самолета Boeing, принадлежащего российской компании "Роснефть". Стоимость аппарата – более $25 млн
Об этом пишет Reuters , ссылаясь на Министерство юстиции США.
Отмечается, что окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка принял конфискацию на основании нарушений экспортного контроля и санкций против России.
По данным издания, с начала санкций против РФ самолеты Boeing 737-7JU не менее семи раз покидали территорию России и возвращались в страну. Представитель министерства юстиции Эндрю Адамс заявил, что "Роснефть превратила этот самолет в контрабанду".
"Сегодняшняя принудительная мера демонстрирует, что российским компаниям и олигархам, откровенно уклоняющимся от санкций, введенных Соединенными Штатами в ответ на неоправданную войну против народа Украины, приходится платить определенную цену", — заявил прокурор США Бреон Пис.
- В среду 8 марта Соединенные Штаты Америки сняли санкционные ограничения по ряду дочерних структур российского Сбербанка в столице Казахстана.
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