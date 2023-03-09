США получили ордер на арест самолета, принадлежащего Роснефти

Об этом пишет Reuters , ссылаясь на Министерство юстиции США.

Отмечается, что окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка принял конфискацию на основании нарушений экспортного контроля и санкций против России.

По данным издания, с начала санкций против РФ самолеты Boeing 737-7JU не менее семи раз покидали территорию России и возвращались в страну. Представитель министерства юстиции Эндрю Адамс заявил, что "Роснефть превратила этот самолет в контрабанду".

"Сегодняшняя принудительная мера демонстрирует, что российским компаниям и олигархам, откровенно уклоняющимся от санкций, введенных Соединенными Штатами в ответ на неоправданную войну против народа Украины, приходится платить определенную цену", — заявил прокурор США Бреон Пис.