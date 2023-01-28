Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер 27 января.

"Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах. Но, как это обычно бывает, я не буду углубляться во внутренние дискуссии или перечислять какие-либо варианты действий, которые мы на этот момент рассматриваем", - сказала спикера.

Напомним, президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину, но пока не время для этого.

По данным журналистов NBC, Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. Вероятно, американский лидер посетит Польшу, а также объявит новый пакет помощи Украине.

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