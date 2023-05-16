США похвалили решение партнеров обучать украинских пилотов и обещают присоединиться
В Государственном департаменте США считают обучение украинских военных на истребителях важным процессом и обещают сделать то же самое
Об этом заявил заместитель представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Пател, передает Укринформ.
"Это важный процесс, связанный с тем, что альянс, ряд стран, оказывает важную оборонную помощь нашим украинским партнерам", - сказал он.
Пател также отметил, что США и другие союзники имеют общую цель в том, чтобы "Украина имела возможности для самообороны, защиты своей территориальной целостности и суверенитета". Поэтому некоторые страны усиливают свою помощь, делятся системами и проводят обучение военных.
"Мы с нетерпением ждем углубления наших партнерских отношений, чтобы делать это и тоже играть свою роль", - отметил Пател.
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