"США показали, что Крым – это Украина": эксперт Defense Express Рябых о сбитии американского БПЛА россиянами
Потеря беспилотника MQ-9 Reaper – это штатная ситуация для американских военных. Если российская армия достанет его остатки со дна моря – ничего критичного не произойдет
Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.
"Это была определенная игра со стороны американцев и россияне поддались на эту игру и начали соревнования: у кого больше возможностей и влияния. Однако мы видели эмоциональное заявление министра обороны США Ллойда Остина. Он сказал, что они будут летать там, где это разрешается всеми международными соглашениями. США показывают, что они говорят о том, что Крым является Украиной. Этот беспилотник россияне пытались как раз отогнать от авиабазы в Саках", - отметил он.
Рябых заявил, что ничего страшного не произойдет, если россияне выкопают обломки.
"Таких беспилотников более 200 и где-то 10 было потеряно - есть отлаженный механизм, когда перед потерей срабатывает автоматическая система уничтожения всех критичных данных. Это штатная ситуация для американских военных", - подытожил эксперт.
- Напомним, 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтоне.
- Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента со сбитием американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
- 16 марта министерство обороны США обнародовало видео столкновения российского Су-27 с американским дроном MQ-9 над Черным морем во вторник.
- Впоследствии координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что преследование российским пилотом американского беспилотника было сознательным и агрессивным действием.
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