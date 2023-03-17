Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

"Это была определенная игра со стороны американцев и россияне поддались на эту игру и начали соревнования: у кого больше возможностей и влияния. Однако мы видели эмоциональное заявление министра обороны США Ллойда Остина. Он сказал, что они будут летать там, где это разрешается всеми международными соглашениями. США показывают, что они говорят о том, что Крым является Украиной. Этот беспилотник россияне пытались как раз отогнать от авиабазы в Саках", - отметил он.

Рябых заявил, что ничего страшного не произойдет, если россияне выкопают обломки.

"Таких беспилотников более 200 и где-то 10 было потеряно - есть отлаженный механизм, когда перед потерей срабатывает автоматическая система уничтожения всех критичных данных. Это штатная ситуация для американских военных", - подытожил эксперт.