США пока не замечают в Беларуси ничего, что может изменить ход войны в Украине
США пока не наблюдают "тревожных" признаков в Беларуси, которые могут потенциально повлиять на развитие ситуации
Об этом заявил во время брифинга для журналистов высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает Укринформ .
"Что касается Беларуси, это то, за чем мы, конечно, следим. Пока у нас нет никаких признаков, которые могли бы заставить нас, знаете, изменить наши взгляды (на развитие ситуации – ред.) на поле боя в ее нынешнем виде" – заметил он.
В то же время, представитель добавил, что Штаты также не наблюдают ничего в плане перемещения стратегических самолетов и других средств РФ, способных нести ядерное оружие, внутри России, что могло бы изменить позицию ядерного сдерживания США в Европе.
- Историк и исследователь путинизма Юрий Фельштинский заявил, что гибридный вариант президента Владимира Путина заключается в том, что он будет наносить ядерный удар не с территории РФ, а с территории Беларуси - тогда ответные удары даже не будут ядерными .
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