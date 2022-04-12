США пока не подтверждают использование армией РФ химоружия в Украине, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не может подтвердить применение Россией химического оружия в Украине
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .
"Мы ведем прямые консультации с партнерами, чтобы попытаться определить, что на самом деле произошло. Так что это реальная проблема", – сказал Блинкен журналистам.
Агентство добавляет, что если подтвердится, что в Украине применялось химическое оружие, это может повлиять на реакцию Запада.
- 11 апреля полк "Азов" заявил , что Россия использовала ядовитое вещество против военных и гражданских в Мариуполе.
- Британия вместе с партнерами проверят детали использования химоружия в Украине и потребуют ответа от Путина.
- В Мариуполе пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения находятся в относительно удовлетворительном состоянии.
- Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко считает, что атаку армии РФ ядовитым веществом рано классифицировать как химическую атаку .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.72
- Актуальное
- Важное