США пока не подтверждают использование армией РФ химоружия в Украине, - Блинкен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Мы ведем прямые консультации с партнерами, чтобы попытаться определить, что на самом деле произошло. Так что это реальная проблема", – сказал Блинкен журналистам.

Агентство добавляет, что если подтвердится, что в Украине применялось химическое оружие, это может повлиять на реакцию Запада.

11 апреля полк "Азов" заявил , что Россия использовала ядовитое вещество против военных и гражданских в Мариуполе.

Британия вместе с партнерами проверят детали использования химоружия в Украине и потребуют ответа от Путина.

В Мариуполе пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко считает, что атаку армии РФ ядовитым веществом рано классифицировать как химическую атаку .