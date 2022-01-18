США пока не планируют размещать дополнительные военные силы в Украине, - представитель Пентагона Кирби

Об этом Кирби заявил на брифинге, передает Эспрессо.TV.



"Пока нет планов размещать дополнительных военных в рамках ротации в Украине", - сказал он.



Кирби подчеркнул, что при этом США продолжат искать способы помощи Украине.



"Мы продолжим искать способы помочь Украине защищать себя, что предусматривает дополнительную помощь в сфере безопасности, но опять-таки сегодня нечего не объявить", - добавил представитель Пентагона.



Кирби напомнил, что сейчас служащие Национальной гвардии штата Флорида в рамках ротации занимаются тренировками и консультациями местных сил в Украине. США надеются, что эта миссия будет продолжаться, но изменять ее характер тоже не планируют.



Напомним, The Wall Street Journal сообщает, что Соединенные Штаты Америки планируют финансовые санкции против главарей пророссийских сил на Донбассе.