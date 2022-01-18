США пока не планируют размещать дополнительные военные силы в Украине, - представитель Пентагона Кирби
Спикер министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джон Кирби заявил, что у США пока нет планов по дополнительному направлению в Украину американских военных
Об этом Кирби заявил на брифинге, передает Эспрессо.TV.
"Пока нет планов размещать дополнительных военных в рамках ротации в Украине", - сказал он.
Кирби подчеркнул, что при этом США продолжат искать способы помощи Украине.
"Мы продолжим искать способы помочь Украине защищать себя, что предусматривает дополнительную помощь в сфере безопасности, но опять-таки сегодня нечего не объявить", - добавил представитель Пентагона.
Кирби напомнил, что сейчас служащие Национальной гвардии штата Флорида в рамках ротации занимаются тренировками и консультациями местных сил в Украине. США надеются, что эта миссия будет продолжаться, но изменять ее характер тоже не планируют.
- Напомним, The Wall Street Journal сообщает, что Соединенные Штаты Америки планируют финансовые санкции против главарей пророссийских сил на Донбассе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.55
-
EUR
Покупка 32.05Продажа 32.54
- Актуальное
- Важное