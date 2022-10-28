США пока не готовы к признанию РФ спонсором терроризма, – эксперт Центра стратегических коммуникаций Майоров

Об этом сообщает Главком со ссылкой на эксперта Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максима Майорова.

"Соединенные Штаты тогда будут вынуждены налагать вторичные санкции на государства, которые по-прежнему сотрудничают с Россией. Например, на Израиль. А официальный Вашингтон пока к этому не готов", - объясняет Майоров.

Сообщается, что действительно усложнить существование РФ сможет только признание ее государством – спонсором терроризма США.

Представитель МИД РФ Мария Захарова 2 августа заявила, что такие решения могут привести к разрыву дипломатических отношений со Штатами.

"Страны-спонсоры терроризма – это сугубо американский список, в который они вносят государства на основе своих критериев. Они не имеют еще одного списка – "государств – террористов", такого вообще ни у кого нет. То есть под "государства – спонсоры" США имеют процедуру, список и санкции. Поэтому и нужно туда втиснуть Россию. А декларации других государств о "террористическом государстве" - политические, а не юридические. У них нет предусмотренного стандартного протокола реагирования и поведения", - сказал Майоров.

Отмечается, что включение России в список государств - спонсоров терроризма в США обсуждается с 2018 года, по "делу Скрипалей". В 2020 году – после публикаций в СМИ о плате РФ бойцам движения "Талибан" за атаки на американских военных в Афганистане. После отравления Алексея Навального были озвучены новые требования признать Россию спонсором терроризма.

В 2021 году некоторые сенаторы предложили признать РФ государством – спонсором терроризма из-за поддержки "ДНР" и "ЛНР". В апреле этого года Зеленский прямо попросил Джо Байдена принять это решение из-за полномасштабного нападения на Украину. В мае в Сенате США была зарегистрирована резолюция с обращением в Госдепартамент о признании России государством - спонсором терроризма. Непосредственная причина этого - обвинения в военных преступлениях, совершенных российскими военными в Украине.

10 мая Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России террористическим государством. А в июне Чехия заявила о готовности принять резолюцию о признании России государством-террористом в обеих палатах парламента.

Президент также предложил ввести понятие "государство-террорист" и признать преступные действия российской армии террористическим актом против населения Украины.

Признание России государством-спонсором терроризма будет иметь правовые последствия для войны. Глава Офиса президента призвал немедленно принимать решение.

Ермак подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет настаивать на признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма, а продолжение и усиление вооруженной поддержки со стороны США крайне необходимо.