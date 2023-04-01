США пока не будут предоставлять Украине ATACMS: есть другие варианты дальнобойного оружия, - Милли
Соединенные Штаты пока не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя
Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, пишет издание Defense One.
"Пока есть политическое решение не делать этого. Но я бы никогда не прогнозировал ничего на будущее. С военной точки зрения, у нас относительно немного ATACMS, мы также должны убедиться, что поддерживаем собственные запасы боеприпасов", - отметил генерал, отвечая на вопрос о предоставление Украине дальнобойных ракет.
Он подчеркнул, что ATACMS производит один выстрел, а другие системы, в частности GMLRS, сразу шесть – так же важно рассматривать и другие варианты такой помощи Украине.
"Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность", – отметил генерал.
Милли уточнил, что есть беспилотные летательные аппараты с аналогичными возможностями, и что "британцы обладают рядом систем".
"Таким образом есть несколько других вещей, с помощью которых мы могли бы предоставить им (украинским военным - ред.) некоторое преимущество", - добавил председатель Объединенного комитета начальников штабов США.
- Напомним, агентство Reuters пишет, что 3 апреля США объявят о новом пакете военной помощи для Украины.
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