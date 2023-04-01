Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, пишет издание Defense One.

"Пока есть политическое решение не делать этого. Но я бы никогда не прогнозировал ничего на будущее. С военной точки зрения, у нас относительно немного ATACMS, мы также должны убедиться, что поддерживаем собственные запасы боеприпасов", - отметил генерал, отвечая на вопрос о предоставление Украине дальнобойных ракет.

Он подчеркнул, что ATACMS производит один выстрел, а другие системы, в частности GMLRS, сразу шесть – так же важно рассматривать и другие варианты такой помощи Украине.

"Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность", – отметил генерал.

Милли уточнил, что есть беспилотные летательные аппараты с аналогичными возможностями, и что "британцы обладают рядом систем".

"Таким образом есть несколько других вещей, с помощью которых мы могли бы предоставить им (украинским военным - ред.) некоторое преимущество", - добавил председатель Объединенного комитета начальников штабов США.