"США подтверждают преданность народу Украины": Байден почтил память жертв Голодомора

Заявление обнародовал сайт Белого дома.



"Каждый ноябрь мы торжественно чествуем и чтим миллионы невинных украинцев, пострадавших и погибших во время Голодомора - смерти от голода - в 1932 и 1933 годах. Мужчины, женщины и дети, потерявшие жизнь во время этого голода, стали жертвами жестокой политики и целеустремленных действий режима Иосифа Сталина. В этом месяце, когда мы чтим память тех, чья жизнь была потеряна, давайте также снова посвятим себя постоянной работе по предотвращению подобных трагедий в будущем и поддержке тех, кто сегодня страдает под игом тирании", - сказал Байден.



Президент США также подчеркнул поддержку украинского народа и суверенитета и территориальной целостности Украины.



"Украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и стойкость, в конце концов создав свободное и демократическое общество. Помня о боли и жертвах Голодомора, Соединенные Штаты также подтверждают нашу преданность сегодняшнему народу Украины и нашу непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил Байден.

Напомним, ранее в центре Вашингтона открыли выставку "Голодомор глазами украинских художников" .

Байден пригласил Украину присоединиться к виртуальному саммиту за демократию.