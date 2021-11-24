"США подтверждают преданность народу Украины": Байден почтил память жертв Голодомора
Президент США Джо Байден сделал заявление в память о жертвах Голодомора, спровоцированного в Украине советской властью в 1932-1933 годах
Заявление обнародовал сайт Белого дома.
"Каждый ноябрь мы торжественно чествуем и чтим миллионы невинных украинцев, пострадавших и погибших во время Голодомора - смерти от голода - в 1932 и 1933 годах. Мужчины, женщины и дети, потерявшие жизнь во время этого голода, стали жертвами жестокой политики и целеустремленных действий режима Иосифа Сталина. В этом месяце, когда мы чтим память тех, чья жизнь была потеряна, давайте также снова посвятим себя постоянной работе по предотвращению подобных трагедий в будущем и поддержке тех, кто сегодня страдает под игом тирании", - сказал Байден.
Президент США также подчеркнул поддержку украинского народа и суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и стойкость, в конце концов создав свободное и демократическое общество. Помня о боли и жертвах Голодомора, Соединенные Штаты также подтверждают нашу преданность сегодняшнему народу Украины и нашу непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил Байден.
- Напомним, ранее в центре Вашингтона открыли выставку "Голодомор глазами украинских художников" .
- Байден пригласил Украину присоединиться к виртуальному саммиту за демократию.
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