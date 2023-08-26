США подтверждают поддержку Японии в выбросе очищенной воды из Фукусимы

Об этом сообщило издание Yonhap.

Отмечается, что Мэтью Миллер, представитель Государственного департамента США, заявил, что США удовлетворены уровнем прозрачности, который Япония продемонстрировала накануне сброса воды.

"Япония была открытой и прозрачной, поскольку она стремилась ответственно управлять объектом "Фукусима-1" и конечным выпуском очищенной воды, активно координируя свои действия с учеными и партнерами по всему Индо-Тихоокеанскому региону, а также с Международным агентством по атомной энергии ( МАГАТЭ), которое пришло к выводу, что японский процесс является безопасным и отвечает международно принятым стандартам ядерной безопасности", - говорится в опубликованном заявлении спикера Госдепартамента.

Это заявление, однако, появилось на фоне беспокойства и оппозиции со стороны соседних с Японией стран, а также рыбаков, считающих, что выброс очищенной воды в Тихий океан может оказать долгосрочное, необратимое влияние на окружающую среду и людей.

Представитель Госдепартамента настаивал на том, что Токио был прозрачным в своем решении сбросить очищенную воду.

"Как отметил госсекретарь Блинкен 15 августа, Соединенные Штаты довольны безопасным, прозрачным и научно обоснованным процессом Японии", - сказал он.

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось , что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции Фукусима в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.