Об этом говорится в официальном сообщении , обнародованном Госдепартаментом США, по результатам разговора двух глав внешнеполитических ведомств.

"Госсекретарь выразил благодарность за поездку первой леди Украины Елены Зеленской в Вашингтон на этой неделе. Он отметил, что ее визит предоставил важную возможность узнать человеческую цену войны России, а также подчеркнуть неизменную приверженность Соединенных Штатов гуманитарной поддержке и помощи в восстановлении Украины", - отметили. американском ведомстве.

Собеседники обсудили усилия по разрешению глобального кризиса продовольственной безопасности, который обострил кремль путем блокирования экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Глава Госдепа также сообщил о планах дальнейшей поддержки США в области безопасности и обороны Украины.

В Госдепартаменте добавили, что Блинкен осудил зверства, совершенные российскими захватчиками, и подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают сосредотачиваться на том, чтобы привлечь РФ к ответственности.

Накануне США предоставили Украине очередной пакет военной помощи, включающий, в том числе, 4 системы HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost стоимостью 270 миллионов долларов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb