США подтверждают готовность оказать гуманитарную поддержку и помощь в послевоенном обновлении Украины, - Блинкен Кулебе
Энтони Блинкен во время разговора с Дмитрием Кулебой подтвердил готовность Соединенных Штатов оказывать гуманитарную поддержку Украине, а также помогать ей в восстановлении после войны
Об этом говорится в официальном сообщении , обнародованном Госдепартаментом США, по результатам разговора двух глав внешнеполитических ведомств.
"Госсекретарь выразил благодарность за поездку первой леди Украины Елены Зеленской в Вашингтон на этой неделе. Он отметил, что ее визит предоставил важную возможность узнать человеческую цену войны России, а также подчеркнуть неизменную приверженность Соединенных Штатов гуманитарной поддержке и помощи в восстановлении Украины", - отметили. американском ведомстве.
Собеседники обсудили усилия по разрешению глобального кризиса продовольственной безопасности, который обострил кремль путем блокирования экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Глава Госдепа также сообщил о планах дальнейшей поддержки США в области безопасности и обороны Украины.
В Госдепартаменте добавили, что Блинкен осудил зверства, совершенные российскими захватчиками, и подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают сосредотачиваться на том, чтобы привлечь РФ к ответственности.
- Накануне США предоставили Украине очередной пакет военной помощи, включающий, в том числе, 4 системы HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost стоимостью 270 миллионов долларов.
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