США подтвердили существование китайской шпионской базы на Кубе
В Соединенных Штатах признали существование китайской шпионской базы на Кубе еще с 2019 года. Она является частью глобальных усилий Пекина по совершенствованию своих возможностей сбора разведданных
Об этом сообщает АР.
Анонимный чиновник администрации Байдена сообщил, что разведывательное сообщество США уже некоторое время знает о шпионских мероприятиях Китая и Кубы и о более масштабных усилиях по сбору разведданных по всему миру.
"Администрация Байдена активизировала усилия, чтобы воспрепятствовать попыткам Китая расширить шпионские операции, и считает, что она достигла определенного прогресса посредством дипломатии и других неопределенных действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существование китайской шпионской базы было подтверждено после того, как газета The Wall Street Journal сообщила, что КНР и Куба достигли принципиальной договоренности о строительстве станции электронного прослушивания на острове. Журнал сообщал, что в рамках переговоров Китай планирует заплатить безналичной Кубе миллиарды долларов.
Известно, что Белый дом назвал этот отчет недостоверным.
В свою очередь разведывательное сообщество США определило, что шпионаж Китая с Кубы является "продолжающимся" вопросом и "не является новым событием".
Китайские официальные лица изучили места, охватывающие Атлантический океан, Латинскую Америку, Ближний Восток, Центральную Азию, Африку и Индо-Тихоокеанский регион. Усилия, в частности, содержали обзор существующих объектов сбора на Кубе, а в 2019 году Китай провел модернизацию своей шпионской операции на острове.
Что известно о конфликте Китая и США
Конфликт между Китаем и США является сложным и многоаспектным. Он включает в себя торговые споры, соревнования за глобальное лидерство в технологиях и влиянии, разногласия во взглядах на права человека и демократию, а также напряженности в регионе Южно-Китайского моря.
8 мая Reuters написали, что Соединенные Штаты Америки и Китай заявили, что стремятся стабилизировать китайско-американские отношения после их глубокой заморозки.
11 мая советник национальной безопасности США Джейк Салливан провел встречу с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором офиса Комиссии по иностранным делам Ван I.
23 мая США подписали новое Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Папуа-Новой Гвинеей на фоне усилий Вашингтона по противостоянию экспансии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
25 мая сообщалось, что хакерская группа Volt Typhoon, спонсируемая Китаем, осуществила кибератаку на американскую критическую инфраструктуру в Гуаме.
30 мая министр обороны США Ллойд Остин хотел встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре. Пекин отклонил просьбу.
4 июня министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что конфликт между КНР и США станет "катастрофой для мира", и подчеркнул , что его государство стремится к переговорам, а не к конфронтации.
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