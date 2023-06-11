США подтвердили существование китайской шпионской базы на Кубе

Об этом сообщает АР.

Анонимный чиновник администрации Байдена сообщил, что разведывательное сообщество США уже некоторое время знает о шпионских мероприятиях Китая и Кубы и о более масштабных усилиях по сбору разведданных по всему миру.

"Администрация Байдена активизировала усилия, чтобы воспрепятствовать попыткам Китая расширить шпионские операции, и считает, что она достигла определенного прогресса посредством дипломатии и других неопределенных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существование китайской шпионской базы было подтверждено после того, как газета The Wall Street Journal сообщила, что КНР и Куба достигли принципиальной договоренности о строительстве станции электронного прослушивания на острове. Журнал сообщал, что в рамках переговоров Китай планирует заплатить безналичной Кубе миллиарды долларов.

Известно, что Белый дом назвал этот отчет недостоверным.

В свою очередь разведывательное сообщество США определило, что шпионаж Китая с Кубы является "продолжающимся" вопросом и "не является новым событием".

Китайские официальные лица изучили места, охватывающие Атлантический океан, Латинскую Америку, Ближний Восток, Центральную Азию, Африку и Индо-Тихоокеанский регион. Усилия, в частности, содержали обзор существующих объектов сбора на Кубе, а в 2019 году Китай провел модернизацию своей шпионской операции на острове.

Что известно о конфликте Китая и США

Конфликт между Китаем и США является сложным и многоаспектным. Он включает в себя торговые споры, соревнования за глобальное лидерство в технологиях и влиянии, разногласия во взглядах на права человека и демократию, а также напряженности в регионе Южно-Китайского моря.

8 мая Reuters написали, что Соединенные Штаты Америки и Китай заявили, что стремятся стабилизировать китайско-американские отношения после их глубокой заморозки.

11 мая советник национальной безопасности США Джейк Салливан провел встречу с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором офиса Комиссии по иностранным делам Ван I.

23 мая США подписали новое Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Папуа-Новой Гвинеей на фоне усилий Вашингтона по противостоянию экспансии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

25 мая сообщалось, что хакерская группа Volt Typhoon, спонсируемая Китаем, осуществила кибератаку на американскую критическую инфраструктуру в Гуаме.

30 мая министр обороны США Ллойд Остин хотел встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре. Пекин отклонил просьбу.

4 июня министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что конфликт между КНР и США станет "катастрофой для мира", и подчеркнул , что его государство стремится к переговорам, а не к конфронтации.