США подтвердили помощь Украине в противостоянии агрессии РФ, - Маркарова
Посол Украины Оксана Маркарова заявила, что США подтвердили помощь Украине в противостоянии агрессии РФ
Об этом говорится в интервью Маркаровой "Общественном".
"США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают изначально агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что она будет расширяться", - сказала посол.
Кроме того, была достигнута договоренность об углублении сотрудничества в Черноморском регионе.
"В развитии оборонной способности на суше, море и воздухе. А также в секторе кибербезопасности. Эта рамочное соглашение (со стратегических основ оборонного партнерства, - ред.) является базой по каждому из этих приоритетов, на которой мы можем вести с нашими коллегами разговоры", - добавила Маркарова.
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