США подтвердили передачу Израилю двух систем ПВО "Железный купол"

Об этом шла речь на брифинге пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала Военно-воздушных сил Пета Райдера, сообщает РБК-Украина.

По его словам, системы предоставят "в дополнение к ракетам-перехватчикам".

Райдер рассказал, что США разворачивают около 900 военнослужащих на Ближнем Востоке, но не в Израиле.

"Они предназначены для поддержки региональных усилий по сдерживанию и дальнейшему усилению возможностей США по защите сил", – уточнил бригадный генерал.