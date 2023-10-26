США подтвердили передачу Израилю двух систем ПВО "Железный купол"
Соединенные Штаты Америки предоставят Израилю две системы противоракетной обороны "Железный купол", которые ранее приобрели у страны
Об этом шла речь на брифинге пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала Военно-воздушных сил Пета Райдера, сообщает РБК-Украина.
По его словам, системы предоставят "в дополнение к ракетам-перехватчикам".
Райдер рассказал, что США разворачивают около 900 военнослужащих на Ближнем Востоке, но не в Израиле.
"Они предназначены для поддержки региональных усилий по сдерживанию и дальнейшему усилению возможностей США по защите сил", – уточнил бригадный генерал.
- 20 октября в Reuters сообщили , что Соединенные Штаты планируют отправить Израилю две системы противовоздушной обороны "Железный купол", которые раньше приобрели у страны.
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