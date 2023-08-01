США подтвердили намерение укрепить Договор о нераспространении ядерного оружия
Правительство США твердо настроено укреплять Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), охватывающий многочисленные глобальные вызовы, в том числе угрозы для ядерных объектов Украины со стороны РФ
Об этом говорится в официальном заявлении представителя Госдепартамента США.
"Соединенные Штаты подтверждают приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия", - говорится в документе, посвященном заседанию Подготовительного комитета ДНЯО в Вене.
При этом подчеркивается, что Вашингтон твердо настроен на сотрудничество со странами-участниками этой встречи на основе трех принципов Договора:
- нераспространение;
- мирное использование ядерной энергии;
- дальнейший прогресс в разоружении.
Кроме того, среди актуальных вызовов для глобального режима нераспространения в Госдепе назвали, в частности, захват Россией ядерных энергетических объектов Украины. Это, как отметили в Вашингтоне, "создает серьезные проблемы в сфере ядерной безопасности". Кроме того, это ограничивает доступ Украины к мирному использованию ядерной энергии, что предусматривает ДНЯО.
Другие глобальные вызовы в этой сфере связаны с "быстрым и непрозрачным" наращиванием Китаем ядерного оружия, ядерной программой Ирана, а также усилиями КНДР по развитию ядерного арсенала.
- 31 июля сообщалось , что в министерстве иностранных дел РФ заявили, что гипотетическое выведение российского тактического ядерного оружия с территории Беларуси будет возможно "только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Беларуси.
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