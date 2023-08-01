США подтвердили намерение укрепить Договор о нераспространении ядерного оружия

Об этом говорится в официальном заявлении представителя Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты подтверждают приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия", - говорится в документе, посвященном заседанию Подготовительного комитета ДНЯО в Вене.

При этом подчеркивается, что Вашингтон твердо настроен на сотрудничество со странами-участниками этой встречи на основе трех принципов Договора:

нераспространение;

мирное использование ядерной энергии;

дальнейший прогресс в разоружении.

Кроме того, среди актуальных вызовов для глобального режима нераспространения в Госдепе назвали, в частности, захват Россией ядерных энергетических объектов Украины. Это, как отметили в Вашингтоне, "создает серьезные проблемы в сфере ядерной безопасности". Кроме того, это ограничивает доступ Украины к мирному использованию ядерной энергии, что предусматривает ДНЯО.

Другие глобальные вызовы в этой сфере связаны с "быстрым и непрозрачным" наращиванием Китаем ядерного оружия, ядерной программой Ирана, а также усилиями КНДР по развитию ядерного арсенала.