США подтвердили использование Россией в Украине гиперзвуковых ракет, - CNN
Американские официальные лица подтвердили, что Россия еще на прошлой неделе запустила против Украины гиперзвуковые ракеты
Об этом на условиях анонимности заявили CNN американские постановки, передает Еспресо.TV.
По их словам, это стало первым известным примером использования таких ракет в бою. По словам источников, США смогли отслеживать запуски в режиме реального времени.
По мнению американских чиновников, использование РФ гиперзвуковых ракет могло преследовать как испытание этого оружия, так и "отправку сообщения Западу о российских возможностях".
Примечательно, что в РФ только 19 марта объявили об использовании этого оружия.
В частности, Минобороны РФ заявило , что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного состава на западе Украины.
Впоследствии ВСУ подтвердили факт обстрела состава боеприпасов в Делятине во Франковщине, но не называли, каким именно типом ракет он был осуществлен.
По данным российских СМИ, "Кинжал" – авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создано на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.
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