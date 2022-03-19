США подтвердили использование Россией в Украине гиперзвуковых ракет, - CNN

Об этом на условиях анонимности заявили CNN американские постановки, передает Еспресо.TV.

По их словам, это стало первым известным примером использования таких ракет в бою. По словам источников, США смогли отслеживать запуски в режиме реального времени.

По мнению американских чиновников, использование РФ гиперзвуковых ракет могло преследовать как испытание этого оружия, так и "отправку сообщения Западу о российских возможностях".

Примечательно, что в РФ только 19 марта объявили об использовании этого оружия.

В частности, Минобороны РФ заявило , что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного состава на западе Украины.

Впоследствии ВСУ подтвердили факт обстрела состава боеприпасов в Делятине во Франковщине, но не называли, каким именно типом ракет он был осуществлен.

По данным российских СМИ, "Кинжал" – авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создано на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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