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США подпишут соглашение о железнодорожных и морских перевозках со странами Ближнего Востока и Индией на саммите G20, - Bloomberg

9 сентября, 2023 суббота
08:38
Мир

В США заявили, что на саммите G20 в Индии планируют подписать общий инфраструктурный проект с Индией, странами Ближнего Востока и ЕС, направленный на соединение их по сети железных дорог и морских путей

Об этом сообщает Bloomberg.

США работают над проектом с Индией, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами. Он стремится соединить страны Ближнего Востока по железной дороге и с Индией через судоходные пути от портов региона, простирающихся в Европу.

Заместитель советника по национальной безопасности США Джонатан Файнер заявил журналистам в Нью-Дели в первый день саммита Группы 20, что этот план - это больше, чем просто инфраструктурный проект. Однако о сроках его завершения он не сообщил.

"У нас есть подход к Ближнему Востоку, который мы реализовали с самого первого дня этой администрации, который сосредоточен на понижении температуры, на деэскалации конфликтов, которые в некоторых случаях продолжаются в течение многих лет", - подчеркнул Файнер.

Он отверг идею, что проект направлен на противодействие китайскому влиянию на развивающиеся рынки. Однако союзники США Саудовская Аравия и ОАЭ приближаются к Пекину, пытаясь укрепить связи с быстрорастущими экономиками на востоке.

По словам заместителя советника по нацбезопасности США, коридор "заполняет разрушительный глобальный пробел и обеспечивает большее процветание и лучшую связь для ключевых регионов во всем мире".

Проект позволит привлеченным странам играть ключевую роль в "глобальной соединительной ткани коммерции, цифровых коммуникаций и энергетики".

Саммит G20 в Индии: что известно об участниках

10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.

Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил , что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.

Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не поедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.

Впоследствии президент США Джо Байден заявил , что его разочаровали сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20 в Индии.

Во вторник, 5 сентября, министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию, распространенную в СМИ, о том, что президент страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии.

Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием президентов Китая Си Цзиньпина и России Владимира Путина на саммите G20 в Индии, чтобы одобрить заявку Африканского Союза на постоянное членство в Группе двадцати.

Впоследствии отмечалось, что Украина надеется , что участники саммита G20 в финальном коммюнике осудят российскую агрессию: участие РФ в обсуждении усложняет процесс.

9 сентября стало известно , что участники саммита G20 пока не смогли разрешить разногласия по формулированию пункта итоговой декларации о полномасштабном вторжении России в Украину.

ЕС
Индия
Ближний восток.
саммит G20
США
Экономика
G-20
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