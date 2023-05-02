США подозревают россиянина в отмывании $150 млн
Россиянина Феликса Медведева, проживающего в американском штате Джорджия, обвинили в отмывании 150 млн долларов и ведении бизнеса без лицензий
Об этом сообщает пресс-служба минюста США.
Отмечается, что гражданин РФ Феликс Медведев зарегистрировал в штате Джорджия восемь компаний, чтобы перевести 150 млн. долларов через 1,3 тысячи транзакций. По информации ведомства, созданные им компании не производили стандартных деловых расходов и не имели сотрудников.
В прокуратуре считают, что 65 млн. долларов было использовано для покупки иностранных золотых слитков. В обвинительном заключении – 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.
"Медведев использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более 150 миллионов долларов. Эти виды преступных действий представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы", - заявил прокурор США Райан К. Бьюкенен.
- Трое россиян и четыре граждан США обвиняются в работе на российское правительство и Федеральную службу безопасности РФ. В Соединенных Штатах они вербовали агентов для работы на ФСБ и распространяли пророссийскую пропаганду.
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