Об этом сообщает пресс-служба минюста США.

Отмечается, что гражданин РФ Феликс Медведев зарегистрировал в штате Джорджия восемь компаний, чтобы перевести 150 млн. долларов через 1,3 тысячи транзакций. По информации ведомства, созданные им компании не производили стандартных деловых расходов и не имели сотрудников.

В прокуратуре считают, что 65 млн. долларов было использовано для покупки иностранных золотых слитков. В обвинительном заключении – 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.

"Медведев использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более 150 миллионов долларов. Эти виды преступных действий представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы", - заявил прокурор США Райан К. Бьюкенен.