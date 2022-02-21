США подготовили первый пакет санкций против РФ по запрету обработки транзакций российских банков, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, эти меры будут задействованы только в случае вторжения России в Украину. В издании отметили, что санкции нацелены на то, чтобы причинить ущерб российской экономике, разорвав между американскими и целевыми российскими банками корреспондентские связи, лежащие в основе глобальных денежных потоков.

По данным Reuters, санкции могут быть введены против Ощадбанка, ВТБ, Газпромбанка и ВЕБ.РФ.

США также могут внести в черный список определенных россиян и компании, то есть фактически исключить их из американской банковской системы, запретить торговлю с американцами и заморозить их активы в США.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен назвал причину отказа Вашингтона от анонсирования наиболее болезненных для режима Путина санкций. Он сказал: "Страны G7 в Мюнхене собрались вместе, подтвердив, что для России будут серьезные последствия, если она продолжит эту агрессию. Целью санкций прежде всего является попытка сдержать Россию от войны. Как только вы их активируете, этот сдерживающий фактор исчезает. И до последней минуты, пока мы можем пытаться повлиять на этот сдерживающий эффект, мы будем пытаться это делать».

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