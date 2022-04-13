Об этом пишет The Wall Street Journal.

Администрация Байдена пытается значительно расширить разведывательные данные, предоставляемые украинским силам, для того, чтобы они могли атаковать военные подразделения Москвы на оккупированных Россией Донбассе и Крыму, являющиеся частью поддержки США, которая также включает новый пакет помощи безопасности с более тяжелым вооружением, - пишет издание.

Новые указания разведки появились после того, как Белый дом объявил, что даст $800 млн дополнительной помощи Киеву, включая артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты, чтобы помочь украинским силам сдержать большое наступление России с Востока, которое ожидается в ближайшие дни.

Решение поделиться разведывательными данными и предоставить артиллерию свидетельствует об изменении подхода администрации Байдена к конфликту, и оно было принято после нескольких недель, когда Киев просил союзников США и Североатлантического договора предоставить танки, самолеты и другое тяжелое вооружение.



Однако США пока воздержатся от предоставления разведывательных данных, которые позволили бы украинцам наносить удары по целям на территории России. Вашингтон стремится снизить риск расширения конфликта.

"По мере развития конфликта мы будем корректироваться", – сказал представитель американской разведки.



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