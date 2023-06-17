США поддерживают усилия по развитию "зрелых" китайско-южнокорейских связей, - МИД Южной Кореи
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддерживает усилия Южной Кореи по развитию "здоровых и зрелых" отношений сотрудничества с Китаем
Об этом сообщило агентство Reuters.
Стало известно, что Блинкен, который прибудет в Пекин в воскресенье, 18 июня, с визитом высшего уровня в качестве представителя администрации президента Джо Байдена, обсудил двусторонние отношения, отношения между Китаем и Южной Кореей и Северной Кореей во время телефонного разговора с министром иностранных дел Южной Кореи. Пак Джин в субботу.
Сообщается, что Блинкен и Пак решительно осудили то, что они считают неоднократными провокациями Северной Кореи, и согласились, что США, Южная Корея и Япония должны продолжать призывать Китай играть конструктивную роль в Совете Безопасности ООН по денуклеаризации. Однако в заявлении не содержится никаких подробностей.
Добавляется, что американские чиновники не ожидают, что поездка Блинкена в Китай, первая поездка госсекретаря за последние пять лет, приведет к прорыву в отношениях между Вашингтоном и Пекином. В пятницу Блинкен заявил, что целью поездки было налаживание "открытых и полномочных" коммуникаций.
Что известно о конфликте Китая и США
Конфликт между Китаем и США является сложным и многоаспектным. Он включает в себя торговые споры, соревнования за глобальное лидерство в технологиях и влиянии, разногласия во взглядах на права человека и демократию, а также напряженности в регионе Южно-Китайского моря.
8 мая Reuters написали, что Соединенные Штаты Америки и Китай заявили, что стремятся стабилизировать китайско-американские отношения после их глубокой заморозки.
11 мая советник по национальной безопасности США Джейк Салливан провел встречу с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором офиса Комиссии по иностранным делам Ван I. Позже США подписали новое Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Папуа-Новой Гвинеей на фоне усилий Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.
25 мая сообщалось, что хакерская группа Volt Typhoon, спонсируемая Китаем, осуществила кибератаку на американскую критическую инфраструктуру в Гуаме. После этого министр обороны США Ллойд Остин хотел встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре. Пекин отклонил просьбу.
4 июня министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что конфликт между КНР и США станет "катастрофой для мира", и подчеркнул , что его государство стремится к переговорам, а не к конфронтации.
- 8 июня стало известно, что президент Юн Йоль Южной Кореи охарактеризовал конкуренцию в области чипов как "тотальную войну" на фоне роста напряженности между США и Китаем.
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