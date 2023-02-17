Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд,

По словам представительницы Госдепа, удары по Крыму – это "часть обеспечения крепкого сдерживания России".

"Военные базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы это поддерживаем. Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум, как минимум, не демилитаризирован", - сказала Нуланд.