США поддерживают удары ВСУ по военным объектам России в Крыму, - Нуланд
США не выступают против ударов ВСУ по военным объектам РФ, расположенным в Крыму
Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд,
По словам представительницы Госдепа, удары по Крыму – это "часть обеспечения крепкого сдерживания России".
"Военные базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы это поддерживаем. Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум, как минимум, не демилитаризирован", - сказала Нуланд.
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