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США поддерживают создание трибунала для расследования преступлений РФ в Украине

28 мартa, 2023 вторник
13:20
Мир

В Государственном департаменте США поддержали создание так называемого "гибридного трибунала" для расследования военных преступлений РФ в Украине

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на посла по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Шаак.

"Сейчас, в этот критический момент истории, я могу объявить, что мы поддерживаем создание специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Было много разных моделей, которые рассматривались. США подробно рассматривали все "за" и "против" каждой из них и дошли к выводу, что наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предполагает создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины, - заявила посол.

По словам Шаака, "гибридный трибунал" будет предусматривать привлечение международного персонала, интеграцию судей, прокуроров, расследователей и адвокатов. По словам представительницы Госдепа, потенциально трибунал может находиться где-то в Европе, по крайней мере, во время войны.

"Например, потенциально это может быть где-то в Европе, по крайней мере во время войны, это в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такой институции и будет иметь важное значение для нее, а также будет оказывать помощь сильными государствами, преданными расследованию преступления агрессии," - отметила Шаак.

Преимущество такого суда заключается в том, что его учреждение не потребует резолюции Генеральной Ассамблеи о создании нового независимого международного института. Для этого потребовались бы время и ресурсы.

"Такой гибридный суд будет также демонстрировать лидерство Украины в обеспечении ответственности за преступление агрессии полностью в рамках национальной юридической системы", - сказала чиновница.

  • 24 марта стало известно, что лидеры ЕС поддержали идею создания правового механизма, который привлечет российское руководство к ответственности за военные преступления против Украины.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил , что в коалицию, которая поддерживает создание специального трибунала для России за преступление агрессии на сегодняшний день входят уже 29 стран.
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