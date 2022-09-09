США поддерживают реформу Совбеза ООН, в том числе использование права вето
Белый дом поддерживает реформу Совета Безопасности Организации – в частности, расширение географического представительства ее членов и использование права вето
Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо договариваться о мире. Постоянный член Совета Безопасности ООН нанес удар по самой основе Устава ООН", — подчеркнула она.
По ее словам, США решили придерживаться "шести принципов ответственного поведения членов Совета Безопасности ООН". Среди них она назвала более активное взаимодействие с другими членами ООН и ее учреждениями и отказ от использования вето, за исключением крайних случаев.
"Мы усилим усилия по реформе Совета Безопасности. Речь идет и об изменении правил произнесения вето, согласно которым постоянные члены будут объяснять их Генеральной Ассамблее", — сказала Линда Томас-Гринфилд.
"Совет Безопасности также должен лучше показывать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. В то же время мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", — добавила она.
- В июне постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия незаконно заняла место СССР в Совбезе.
- А в мае Кислица выразил мнение, что война РФ против Украины — результат безответственного самодовольства международного сообщества за последние 30 лет.
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