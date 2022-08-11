США поддерживают идею создания "демилитаризованной зоны" вокруг Запорожской АЭС

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова пресс-секретаря Госдепартамента США.

"Бои возле атомной станции опасны и безответственны – и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть Украине полный контроль, а также поддерживаем призывы Украины создать демилитаризованную зону вокруг атомной электростанции", - говорится в заявлении спикера.

Издание сообщает, что Россию обвиняют в использовании АЭС в качестве военной базы. На минувшей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен процитировал сообщение о том, что "Россия использует эту станцию как эквивалент живого щита, но ядерного щита в том смысле, что она ведет огонь по украинцам с территории предприятия".

"И, конечно, украинцы не могут и не будут стрелять в ответ, чтобы не произошла ужасная авария на АЭС. Потому что это верх безответственности", – сказал он.

5 августа примерно в 14:30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.

Вечером 5 августа на территории Запорожской АЭС было зафиксировано еще три удара. "Прилетело" возле энергоблока с ядерным реактором, есть риск распыления радиоактивных веществ.

6 августа глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.

7 августа российские террористы вновь обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник.

8 августа Соединенные Штаты призвали Россию остановить все военные действия на ядерных объектах Украины и вблизи них и передать Украине полный контроль.

10 августа главы МИД стран Группы семи обнародовали заявление, в котором требуют от России немедленно вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине.

11 августа россияне несколько раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и окрестности. Во время очередного обстрела попали недалеко от первого энергоблока и повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков.

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