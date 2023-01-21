США поддержат передачу истребителей F-16 союзниками Украины, - американский посол при ОБСЕ
Посол Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердил, что Вашингтон согласится с идеей партнеров передать Украине истребители F-16
Об этом говорится в интервью Delfi с Майклом Карпентером.
"Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники – это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные взносы, которые наши союзники внесли для Украины… И потому я ожидаю, что в США будет широкая поддержка наших союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад", – сказал он.
На вопрос, касается ли утверждения выше истребителей F-16, посол ответил утвердительно.
- Напомним, Кабинет Министров Нидерландов рассмотрит возможность помощи Украине истребителями F-16 и оплатить танки Leopard 2.
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