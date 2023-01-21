Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией США поддержат передачу истребителей F-16 союзниками Украины, - американский посол при ОБСЕ

США поддержат передачу истребителей F-16 союзниками Украины, - американский посол при ОБСЕ

21 января, 2023 суббота
09:44
война с Россией

Посол Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердил, что Вашингтон согласится с идеей партнеров передать Украине истребители F-16

Об этом говорится в интервью Delfi с Майклом Карпентером.

"Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники – это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные взносы, которые наши союзники внесли для Украины… И потому я ожидаю, что в США будет широкая поддержка наших союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад", – сказал он.

На вопрос, касается ли утверждения выше истребителей F-16, посол ответил утвердительно.

  • Напомним, Кабинет Министров Нидерландов рассмотрит возможность помощи Украине истребителями F-16 и оплатить танки Leopard 2.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Нидерланды
США
помощь Украине
оружие для Украины
Читайте также:
Дмитро Пєсков
16 января, 2023 понедельник
У Путина отреагировали на удар по дому в Днепре и пригрозили последствиями поставки Украине танков
лукашенко з путіним
20 января, 2023 пятница
ISW спрогнозировал, когда может быть наступление из Беларуси
Юрій Ігнат
20 января, 2023 пятница
Спикер Воздушных сил назвал лучшую "прививку" против российских С-300 и С-400
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.82
    Покупка 39.82
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 42.16
    Продажа 43.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
21 января
10:42
Промоутер заявил, что бой Усика против Фьюри придется отложить
10:26
Эксклюзив
Авиакатастрофа в Броварах: вертолеты этой модели имеют не лучшую репутацию, - редактор проекта "Наши деньги" Николов
10:20
Минобороны Чехии отрицало информацию о готовности передать Украине танки Leopard 2
10:20
Инфографика
Курс валют на 21 января: сколько просят за доллар и евро в обменниках
10:02
OPINION
Кремль тестирует тему ядерных испытаний
10:00
За сутки россияне обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области: разрушены 18 домов
09:41
С "Ювентуса" сняли 15 очков в чемпионате Италии по футболу
09:14
Обстрелы Харьковщины: из-за атаки РФ на Волчанск снаряд попал в дом, есть жертва и раненые
08:55
ВСУ ликвидировали 120 тыс. военных РФ с начала полномасштабного вторжения
08:53
Британская разведка объяснила, почему война РФ против Украины зашла в тупик
08:38
OPINION
Николай Княжицкий
Правительство спасает РПЦ в Украине
08:37
За сутки Россия убила 3 мирных жителей Донбасса, еще 4 получили ранения
08:28
Малиновский помог "Марселю" победить соперника "Шахтера" в Лиге Европы
08:22
Александр Ткаченко
В Раде зарегистрировали законопроект о лишении государственных наград артистов-предателей, - Ткаченко
08:06
OPINION
Для Путина наступает 1945-й
07:53
Ночью захватчики атаковали Никопольский район по тяжелой артиллерии, - ОВА
07:39
Хмельницкая АЭС
На Хмельницкой АЭС построят два новых энергоблока по технологии США, - Галущенко
07:17
Украинское следствие не может определить, использует ли иранские беспилотники РФ
06:55
Генштаб: за сутки Россия нанесла 7 ракетных и 15 авиационных ударов, а на оккупированную Херсонщину для военных РФ прибыли врачи из Крыма
06:20
Полиция оштрафовала британского премьера за непристегнутый ремень безопасности в авто, - BBC
05:57
Информационная операция Кремля: в ISW назвали свою версию демонстративного размещения ПВО в Москве
05:32
Twitter после прихода Маска потерял уже 80% сотрудников
05:04
"Освободите леопардов": В Берлине прошла акция с требованием предоставить танки Украине
04:36
Харьковщины получила 188 генераторов от Объединения плотников Франции
04:08
ПВО в Москве устанавливают после атак дронов на авиабазы под Рязанью и в Энгельсе, - Bloomberg
03:41
Япония предоставит Украине четыре миноискателя и проведет обучение саперов
03:13
Великобритания поможет Украине в создании трибунала для Путина
02:45
Молдова может отойти от нейтрального статуса и вступить в НАТО, - Санду
02:17
Новые санкции против России: согласованы предельные цены на светлые нефтепродукты и мазут
01:49
Парламент Нидерландов рассмотрит предоставление Украине двух пусковых установок Patriot
01:21
"Украина получит все необходимое": Байден прокомментировал ситуацию с танками Leopard
00:53
КНДР снабжает оружие вагнеровцам. США передали в ООН доказательства нарушения санкций
00:28
Украинские военные начнут обучение на танках Leopard и Challenger
00:26
Бывший военный ВМС США погиб во время боевых действий в Украине
2023, пятница
20 января
23:42
"Бавария" и "Лейпциг" сыграли вничью в центральном матче Бундеслиги
23:31
Американские сенаторы призвали Германию и администрацию Байдена предоставить Украине танки
23:10
#UkraineUnitedWithTheWorld: украинцы отметят День соборности акциями по всему миру
22:59
Россия нанесла за день 27 ударов по Сумщине
22:44
В Италии разыскивают российского олигарха Мазепина, яхта которого недавно исчезла из порта на Сардинии
22:32
Обзор
Новый Рамштайн, Бахмут держится: фронтовые итоги недели. Обзор карты боевых действий
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV