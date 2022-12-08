США поддержат передачу Германией Украине танков Leopard 2, - глава оборонного комитета Бундестага
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила, что США поддержат передачу Германией Украине танков Leopard 2
Об этом Штрак-Циммерман написала в твиттере.
По ее словам, передача Украине танков Leopard 2 была подтверждена во время ее визита в Вашингтон в ходе дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате.
"Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны покидать Украину. Вам нужны танки", – написала Штрак-Циммерман.
Известно, что только из запасов производителей Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann Германия могла предоставить 80 единиц в кратчайшие сроки. Еще 30 единиц будут использоваться в центре боевой подготовки Бундесвера для представления танков противника.
- 6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.
- 7 декабря в Соединенных Штатах заявили, что поддерживаютпередачу Украине танков Leopard 2, но отметили, что это должно произойти по инициативе Германии.
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