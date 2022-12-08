Об этом Штрак-Циммерман написала в твиттере.

По ее словам, передача Украине танков Leopard 2 была подтверждена во время ее визита в Вашингтон в ходе дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате.

"Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны покидать Украину. Вам нужны танки", – написала Штрак-Циммерман.

Известно, что только из запасов производителей Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann Германия могла предоставить 80 единиц в кратчайшие сроки. Еще 30 единиц будут использоваться в центре боевой подготовки Бундесвера для представления танков противника.

6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.

7 декабря в Соединенных Штатах заявили, что поддерживаютпередачу Украине танков Leopard 2, но отметили, что это должно произойти по инициативе Германии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb