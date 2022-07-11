Об этом сообщил госдеп США в твиттере.

"США поддерживают решение Канады вернуть турбину Германии, чтобы противостоять усилиям России по превращению энергии в оружие. Мы благодарны за партнерство Канады с Германией, направленное на то, чтобы привлечь президента Путина к ответственности за его неоправданную войну против Украины", – говорится в сообщении.

В релизе госдеп добавил, что работает над уменьшением зависимости от российских энергоносителей и поддержанием давления на Россию.

"Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы снизить нашу коллективную зависимость от российских энергоносителей и поддерживать давление на президента Путина, в том числе изучаем способы дальнейшего сокращения доходов России от энергоносителей, чтобы продолжать ограничивать возможности России финансировать ее жестокую войну в Украине", – говорится в документе.

Напомним, Канада отремонтировала турбину для "Северного потока" и передала ее ФРГ, сделав таким образом санкционное исключение для Газпрома.

10 июля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Канада неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, анонсировала новые санкции против российского энергетического сектора. После введения мер у канадских компаний будет 60 дней, чтобы заключить контракты с целевыми отраслями промышленности и услуг.

Украина разочарована решением Канады вернуть Германии отремонтированные турбины Северного потока-1

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