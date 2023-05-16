Об этом пишет Politico.

Это вызывает новое беспокойство относительно дальнейших планов Белого дома. Финансирование, как говорят многие законодатели США, должно продолжать поступать непрерывно, особенно в то время как Киев готовится к контрнаступлению.

"Чрезвычайно важно, чтобы администрация вовремя предоставила Украине то, что нужно Киеву, чтобы защитить и вернуть свою суверенную территорию", – сказала сенатор Сьюзен Коллинз (штат Мэн) представителям Пентагона во время слушаний.

Белый дом уже обсуждает новый пакет. Предполагается, что он будет рассчитан на продолжение поддержки Украины, сообщил неназванный чиновник из администрации президента.

Он добавил, что непонятно, как потребности Украины могут измениться во время или после контрнаступления, но администрация "полностью отдана" поддержке Киева во время и после боя "на долгосрочную перспективу".

Издание Politico отмечает, что это не тот Конгресс, который одобрил последний большой пакет помощи, и не те обстоятельства – на этот раз любое предложение Белого дома в конце лета может столкнуться с бурной дискуссией по поводу "потолка долга и почти наверняка столкнется с оппозицией небольшой, но влиятельной группы республиканцев, желающих сократить расходы на Украину".