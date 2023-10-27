США по приказу Байдена нанесли удары по объектам Ирана в Сирии
В ночь с 26 на 27 октября стало известно, что Соединенные Штаты Америки нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии
Об этом сообщает Минобороны США.
Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что президент США Джо Байден приказал нанести высокоточные удары по двум объектам в восточной Сирии, которые использовал КСИР (Корпус стражей исламской революции) и связанные с ним группы.
"Это высокоточные удары в целях самообороны. Они являются ответом на серию продолжающихся и в большинстве своем неудачных атак против американского персонала в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев, которые начались 17 октября", - говорится в заявлении Пентагона.
В американском Минобороны подчеркнули, что Штаты не стремятся к конфликту и не намерены или желают участвовать в дальнейших военных действиях. Атаки против американских сил, поддерживаемых Ираном, неприемлемы и должны быть прекращены.
"Иран хочет скрыть участие и отрицать свою роль в этих нападениях на наши силы. Мы им не позволим. Если атаки ставленников Ирана на войска США продолжатся – мы без колебаний предпримем дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа", – заявили в Минобороны.
- 24 октября в Пентагоне подтвердили, что боевики пытались атаковать американскую военную базу в Сирии ударными беспилотниками.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждал, что Вашингтон будет действовать решительно в случае атак на своих граждан со стороны Ирана.
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